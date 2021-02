Tres actitudes de las mujeres que ellos detestan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A toda mujer le interesa saber qué puede hacer para enamorar más a un hombre, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que NO debes hacer para que un hombre no se aburra de ti?

Me puse en la tarea de consultarlo con hombres en un rango de edad entre 35 y 55 años y la mayoría coincidió en tres puntos claves, así que presta atención y ponlo en práctica para que ese hombre se derrita por ti:

1. Falta de claridad: Ellos “detestan” cuando le preguntan a su pareja “¿Te pasa algo? Y ella responde no, pero en su actitud demuestra que está furiosa. También resaltan que es muy incómodo cuando les preguntan ¿Qué quieres comer? Y su respuesta es “no sé, lo que tu quieras”, y después cuando ellos dan diferentes opciones ninguna les gusta. Consideran que esta actitud no la entienden y los desespera.

2. Que no respeten su espacio personal: Una de las cosas que más disfrutan los hombres es poder ver un juego de fútbol o baloncesto tranquilos sin que los interrumpan, aseguran que “odian” que su pareja los interrumpa mientras están gozando de estos espacios y mucho más cuando es para asuntos irrelevantes.



3. La inseguridad: entre las mujeres es normal escuchar “estoy gorda” “tengo que rebajar” “subí dos tallas”, pero cuando se lo dices a un hombre no les gusta, ellos no suelen fijarse en estos detalles y les fastidia que su pareja esté insegura por su físico. Ellos prefieren mujeres seguras, que se sientan a gusto con su cuerpo y sus vidas. Incluso aseguran que esa frase “sin ti no puedo vivir” no los emociona sino que los espanta, porque les hace pensar que lo que sientes por él no es amor sino dependencia.

Entre más clara, respetuosa y segura seas, tendrás a tu pareja derretido por ti, y si piensas que te cambiaría por una mujer de curvas perfectas, te puedo decir que más que eso, lo atraen mujeres con una personalidad divertida, porque un buen físico tiene fecha de caducidad pero un mujer divertida y con buen corazón es para toda la vida.

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/