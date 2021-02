Biden reconoce que peligra aumento del salario mínimo a $15 dólares a nivel nacional

El presidente Joe Biden reconoce que el incremento a $15 dólares del salario mínimo a nivel nacional podría quedar fuera del paquete de estímulo económico.

Dijo que es parte de su proyecto, pero ante las negociaciones en el Congres, dijo en CBS que “podría no sobrevivir”.

“Lo puse, pero no creo que vaya a sobrevivir”, dijo. “Estoy preparado, como presidente de los Estados Unidos en una negociación separada sobre el salario mínimo, para subirlo”.

Agregó que los estadounidenses no deberían trabajar sus 40 horas semanales y recibir dinero insuficiente que los mantenga por debajo del nivel de pobreza.

“Nadie debería trabajar 40 horas a la semana y vivir por debajo del salario de pobreza. Y si gana menos de $ 15 la hora, está viviendo por debajo del salario de pobreza”, indicó.

Pres. Biden sits down with @NorahODonnell for his first network interview since taking office.

Hear more from the president about his plans for tackling the coronavirus pandemic ahead of the Super Bowl, only on @CBS. pic.twitter.com/zg2rQhUeQo

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 5, 2021