Cómo el aguacate mexicano se convirtió en la verdadera estrella del Super Bowl

Este fin de semana se realiza la edición número cincuenta y cinco del Super Bowl donde los Jefes de Kansas City se enfrentarán a los Bucaneros de Tampa Bay. Se trata de uno de los eventos más esperados del año en el ámbito deportivo, pero también en lo económico ya que alrededor del Super Bowl se mueven millones de dólares y muchos de ellos llegan directo desde México.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) confirmó que esta temporada se enviarán más de 132,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos sólo durante el Super Bowl, esta cifra representa un 4% más de lo que se exportó el año pasado cuando se exportaron 126,952 toneladas del fruto.

Durante el 2020 la pandemia no frenó las exportaciones de aguacate mexicano, aunque sí tuvo un efecto negativo en el valor de la fruta.

Los productores mexicanos han logrado colocar su producto estrella en el mercado de Estados Unidos ya que se ha convertido en una tradición comer guacamole mientras se disfruta del juego de futbol amerciano. Este año el consumo de aguacate en Estados Unidos está estimado alrededor de 76,000 toneladas solo durante el domingo del Super Bowl.

El consumo per cápita del aguacate entre los estadounidenses se triplicó desde el 2001 lo que ha permitido que en 2020 los productores mexicanos obtuvieron ganancias de más de $1,500 millones de dólares por las exportaciones del aguacate beneficiando principalmente a pequeños productores que producen el 64% del producto, lo que significa que sus aguacates son cosechados en huertos que miden menos de 24 acres.

Michoacán es el único estado mexicano que cuenta con una certificación para exportar aguacate y destina cerca del 84% de su producción al mercado de Estados Unidos.

La principal temporada de promoción del aguacate mexicano en Estados Unidos es durante el Super Bowl y en las fiestas del 5 de mayo. El fruto también se exporta a Japón, Canadá, China, Europa, Sudamérica y hasta el Medio Oriente. Según datos de la APEAM el año pasado se exportaron alrededor de 37,378 toneladas de aguacate.

De acuerdo con el Grupo Aguacatero Mexicano (GAMEX), durante la segunda semana de enero se rompió el récord de envíos de aguacate a Estados Unidos y se pasó de enviar 32,000 toneladas a 35,000 mil toneladas. Sin embargo, por el momento existe una gran incertidumbre debido a que las ventas no han aumentado.

La APEAM estima que cada 7 minutos un camión es enviado desde Michoacán hasta Estados Unidos para atender la demanda de aguacate durante el Super Bowl LV. Este año la marca Avocados from México decidió enfocar su publicidad en las redes sociales.

Download these images and use your favorite as a virtual background for your Big Game watch party! Share your touchdown dance for a chance to win up to ONE MILLION DOLLARS! 💸 Don’t forget to buy your avocados for the game! 🥑🇲🇽 #GuacFromMexico #SBLV #SuperBowl #Sweepstakes pic.twitter.com/3XcFtl7MQK

— Avocados From Mexico (@AvosFromMexico) February 7, 2021