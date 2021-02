Demi Rose acapara miradas con un bikini que apenas cubre su “pechonalidad”

Demi Rose se encuentra en uno de los lugares donde más princesa se siente, Ibiza. Lejos del frío de Birmingham, Reino Unido, la sexy joven de 25 años se sacó unas fotos muy hot que difundió a través de su cuenta de Instagram.

Este domingo, la modelo acaparó miradas al aparecer enfundada con un diminuto bikini negro que hizo resaltar su famosa pechonalidad.

“Glowing from the inside out! I actually look forward to starting @fuelstationuk juices. This is my third batch. They taste amazing and I feel super revitalised after them. They really help me with bloating & slimming down to my best.💛”, escribió en las posatles que han sumado más de 217 mil likes.

(Desliza para ver todas las imágenes)

Previamente, la británica ya había recibido miles de halagos cuando se dejó admirar en tres postales, utilizando una ajustada camiseta y una falda.

