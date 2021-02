Libro de Trump se dispara a $900 dólares en Amazon

Fue publicado en 1997, pero un libro del expresidente Donald Trump está altamente cotizado en Amazon a $900 dólares por ejemplar.

El libro “Trump: The Art of the Comeback” (“Trump: el arte de volver”) se vendía originalmente en $25.95 dólares, pero ha tenido un aumento de 3,300 por ciento.

No hay reportes de cuántos libros se han vendido a ese precio.

Trump's 1997 book "The Art of the Comeback" is now selling for $900 on Amazon.

It sold for $25.95 at the time of its release — That's a 3,300% increase.

Bigger than GameStop. pic.twitter.com/xD49ekxxXu

— tomorraw.com (@tomorrawdotcom) February 7, 2021