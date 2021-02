El tuit de Rihanna sobre la India que desató una lluvia de críticas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una serie de protestas estallaron en la India como respuesta a la reforma agraria impulsada por el primer ministro Narendra Modi. Los principales enfrentamientos entre la policía y los productores indios se dieron en Nueva Delhi. En ese contexto de crisis, el Gobierno cortó la circulación de información desde la capital: bloquear el acceso a Internet. Una de las personalidades que se hizo eco de esta situación fue la cantante y empresaria Rihanna.

“¿Por qué no estamos hablando de esto?”, escribió la artista junto al hashtag #FarmersProtest, al compartir una nota de la CNN sobre el conflicto indio con sus 101 millones de seguidores de Twitter.

Inmediatamente varias personalidades de la India le reprocharon a la cantante los comentarios y le contestaron que estaba hablando sobre asuntos ajenos a su entendimiento. “Nadie está hablando de eso porque no son agricultores, son terroristas que están tratando de dividir la India, así China puede apoderarse de nuestra vulnerable y rota nación y convertirla en una colonia como Estados Unidos. Sentate, tonta, no vamos a vender nuestra nación como ustedes”, le contestó la actriz local, Kangana Ranaut.

A los dichos de Rihanna también reaccionó Pragyan Ojha, un célebre jugador de cricket indio. “Mi país está orgulloso de sus agricultores y sabe lo importantes que son, confío en que se solucionará pronto. No necesitamos a una forastera metiendo sus narices en nuestros asuntos internos”, escribió el deportista.

My country is proud of our farmers and knows how important they are, I trust it will be addressed soon. We don’t need an outsider poking her nose in our internal matters! — Pragyan Ojha (@pragyanojha) February 2, 2021

“No se debe hablar de un tema del que no se tiene conocimiento”, agregó el referente de la policía india Pranav Mahajan. Pero la cantante también sumó el apoyo de militantes y personalidades locales, como la periodista Karuna Nundy, quien le contestó al oficial de policía: “No presumiría eso en absoluto”. Y afirmó la gravedad de los bloqueos de Internet y la persecución de periodistas en la India.

Sir, the internet shutdown and prosecutions of journalists have gone way beyond debates on the MSP. They violate the Universal Declaration on Human Rights and article 19 of the ICCPR. — Karuna Nundy (@karunanundy) February 2, 2021

Luego de los comentarios, empezaron a circular en las redes imágenes de manifestantes oficialistas indios prendiendo fuego carteles con las caras de Rihanna y de Greta Thunberg, quien también visibilizó las acciones del gobierno de Modi para suprimir las protestas.

Manifestantes indios queman imágenes de Greta Thunberg y Rihanna pic.twitter.com/J0a1OEkUhW — Eva 🇮🇪 (@evasanztoro) February 5, 2021

Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India se expidió al respecto a través de un comunicado. “Antes de comentar sobre estas cuestiones, instamos a que se averigüen los hechos y se emprenda una comprensión adecuada de los temas que se tratan. La tentación de los hashtags y comentarios sensacionalistas de las redes sociales, especialmente cuando los recurren celebridades y otras personalidades, no es precisa ni responsable”, reza el último párrafo del comunicado del pasado 3 de febrero, que cierra con el hashtag #IndiaAgainstPropaganda (India contra la propaganda).