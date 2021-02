Gabi Wolscham posa sin ropa y explota contra sus haters

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con sus 34 años encima, Gabi Wolscham es una mujer joven, ¡todo un cuerazo!, afirman sus fans.

Y aunque su piel está muy estiradita y todo lo demás en su lugar, la modelo y conductora confiesa que tiene algo muy arrugado y aunque no le gusta enseñarlo ya no lo puede ocultar.

“Se nota que hoy mi corazón está muy arrugado, me lo tienen muy apachurrado por esos comentarios ofensivos que hacen algunos por mi edad.

“Ya otra vez llamándome vieja, que esto que ¡aquello! Y si soy vieja a los 34 pues bienvenida la vejez. No me importa mucho la verdad el que dirán. Cuando subo (de peso) muestro mis estrías, celulitis y todo porque a mí no me molesta y cuando quiero bajo y listo”, escribió la paraguaya en sus redes sociales.

La modelo, quien se diera a conocer tras posar para edición nacional de Playboy, comentó que ha sido blanco de ataques en los últimos días, luego de revelar su edad.

“Si a mí no me molesta ¿por qué debería molestarle a ustedes? Hay fotos que se nota más la celulitis, por ejemplo, por la iluminación, la pose, varios factores y como les digo perfecta no soy ni pretendo serlo”.

Agregó que hace una semana y media retomó su entrenamiento en el gimnasio luego de que lo dejó hace un año por un viaje que hizo y que le tomó más tiempo del planeado.

“Empecé la dieta con el capo de Porky y los tratamientos que ayudan muchísimo, pero bueno voy a seguir subiendo así mis fotos, ya sea gorda, flaca, con o sin celulitis porque no voy a estar editándolas para que personas que no conozco tengan que estar aprobando o no. ¡¡Vivan!! y dejen ¡¡vivir !! Por que yo soy feliz así tal cual soy”, expresó.

