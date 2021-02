Murió súbitamente Pedro Gómez, legendario reportero de ESPN

Este domingo murió a los 58 años el conocido periodista de ESPN, Pedro Gómez. Así lo informó la propia cadena deportiva.

James Pitaro, titular de contenido deportivo, reveló que el deceso fue “inesperado” y recordó el profesionalismo del comunicador de origen cubano.

“Pedro fue un periodista de élite al más alto nivel y sus logros profesionales son reconocidos universalmente… Más importante aún, Pedro fue un amigo amable y querido para todos nosotros”, expresó Pitaro.

Habitual de SportsCenter, Gómez se ganó el corazón del medio deportivo, incluido en el ámbito hispano. Colegas y organizaciones deportivas lamentaron su muerte.

I was shocked and saddened to hear of the sudden passing of my friend and @espn baseball reporter, @pedrogomezESPN Rest In Peace, amigo. Que en paz descanse.

Viva Cuba, acere! 🙏🏼💔⚾️ 🇨🇺 pic.twitter.com/dvh1eT2GW0

— RaoulMartinezTV (@RaoulMartinezTV) February 8, 2021