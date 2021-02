El piloto del accidente de Kobe Bryant es hallado culpable: Ignoró entrenamiento y voló entre neblina

El 26 de enero de 2020, Kobe Bryant falleció en un accidente mientras viajaba en helicóptero junto a ocho personas más, incluida su hija Gianna.

Este martes, más de un año después del accidente, funcionarios federales de seguridad culparon al piloto Ara Zobayan por sus malas decisiones, al volar entre la neblina, donde se desorientó y estrelló el avión en una ladera de Calabasas, California.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) dijo que la mala visibilidad probablemente llevó al piloto a desorientarse tanto en la espesa niebla al norte de Los Ángeles que no podía percibir hacia arriba.

Los cinco miembros de la junta también dijeron que Zobayan, quien también murió en el accidente, ignoró su entrenamiento y violó las regulaciones federales durante el vuelo de 40 minutos.

La agencia anunció sus hallazgos durante una audiencia de cuatro horas destinada a identificar las causas probables de la tragedia.

Bryant, su hija Gianna de 13 años y otros seis pasajeros volaban desde el condado de Orange a un torneo de baloncesto juvenil a Mamba Sports Academy en el condado de Ventura, cuando el helicóptero Sikorsky S-76 se encontró con una espesa niebla en el Valle de San Fernando. No hubo señales de falla mecánica y se cree que el choque fue un accidente.

Kobe Bryant, his daughter and seven other passengers were killed in a helicopter accident caused after the pilot flew through clouds and became disoriented, the National Transportation Safety Board ruled https://t.co/NMHnnO1jk5

— The Hollywood Reporter (@THR) February 9, 2021