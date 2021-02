Hombre murió baleado dentro de su auto durante la nevada en Queens; NYPD sospecha ataque pandillero

Tyrone Jones, un hombre de 37 años, fue encontrado muerto con varias heridas de bala dentro de su auto Jeep estacionado en Queens (NYC).

Según NYPD, Jones fue atacado a plena luz poco antes de las 3 p.m. durante la nevada del domingo, en las cercanías de Linden Boulevard y 200th St, en el vecindario St. Albans.

Tenía múltiples heridas de bala en la parte superior del cuerpo y fue declarado muerto en el lugar, dijeron las autoridades. El hallazgo generó una fuerte presencia de NYPD y FDNY en el área, con al menos una calle bloqueada.

Jones era conocido como posible miembro de una pandilla con numerosos arrestos, según la policía. Vivía a una milla y media de la escena. Hasta ahora no se han realizado arrestos y la policía sigue investigando el homicidio, acotó Pix11.

"37-year-old victim was shot multiple times around 2:45 p.m." We continue to be shocked by acts of mayhem committed with such impunity. What must be done to alter the perps' calculations? @ericadamsfornyc @RayForMayor @AndrewYang @KGforNYC https://t.co/TCz5hOGffi via @nypmetro

— NYFSS (@saferstreetsny) February 8, 2021