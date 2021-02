Multas de hasta $1,500 a quien no use mascarillas en transporte público y comercial

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), recientemente anunció que aquellas personas que no utilicen mascarilla, ya sea en el transporte público o comercial en Estados Unidos, se podrá hacer acreedor a una multa de hasta $1,500 dólares.

Dicha decisión se tomó luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) hiciera obligatorio el uso de mascarillas en los lugares públicos por decreto del presidente Joe Biden.

