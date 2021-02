Un abogado de Texas utiliza accidentalmente un filtro de gato durante una sesión de Zoom y se hace viral en las redes

Cuando el abogado Rod Ponton entró a una audiencia a través de una videoconferencia en directo de Zoom se encontró con que se había transformado en un adorable gatito.

Algunos abogados y usuarios de las videollamadas en la era del coronavirus pueden tener problemas con algunas de las herramientas que ofrecen las plataformas como Google Meet y Zoom, pero el profesionalismo de Ponton sorprendió a todos en las redes sociales.

Ponton se transformó en un gato mientras se encontraba en una audiencia transmitida en vivo del Tribunal del Distrito Judicial 394 que ha quedado inmortalizada en YouTube, aunque también fue publicada en Twitter por el juez Roy Ferguson, que preside el distrito que abarca varios condados del oeste de Texas cerca de la frontera con México. El Juez escribió lo siguiente en un post de Twitter:

“CONSEJO IMPORTANTE SOBRE ZOOM: Si un niño ha utilizado tu ordenador antes de unirte a una audiencia virtual, comprueba las opciones de vídeo del Zoom para asegurarte de que los filtros están desactivados“. El juez añadió: “Estos momentos divertidos son un subproducto de la dedicación de la profesión jurídica para garantizar que el sistema judicial siga funcionando en estos tiempos difíciles. Todos los implicados manejaron con dignidad el episodio y el abogado que tenía puesto el filtro de gato mostró una gracia increíble. Verdadera profesionalidad en todos los sentidos”, escribió el juez Ferguson.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021