Conmoción por repentina muerte de joven periodista de la TV neoyorquina, Katherine Creag

Katherine Creag, periodista de NBC News 4 y especialmente en el programa “Today in New York” durante años, falleció repentinamente la noche del miércoles a los 47 años.

Creag se unió a NBC en 2011 y pasó la mayor parte de la última década cubriendo diferentes noticias en la región. También fue la primera cara con la que muchos neoyorquinos se despertaban todos los días.

Su fallecimiento fue inesperado; no había estado enferma y estuvo trabajando hasta el miércoles por la mañana.

“Durante diez años, Kat fue una de nuestras piedras angulares, siempre dispuesta a ayudar en cualquier situación, ya fuera un colega necesitado o un cambio que debía cubrirse. Era considerada, divertida e implacable. E incluso en los días más difíciles, fue una luz brillante, rápida con una palabra amable y una sonrisa “, dijo la vicepresidenta de noticias de NBC, Amy Morris, en un correo electrónico enviado al personal.

Los colegas conocían bien su energía ilimitada. Una de sus biografías en las redes sociales decía “Dormir, ¿qué es eso? Voy a trabajar cuando vuelves a casa del club”. También era famosa su pasión por la buena comida filipina.

Graduada en 1996 en NYU, pasó cinco años en Fox antes de unirse a NBC. Ganó o compartió varios premios Emmy, AP y Murrow en el transcurso de una carrera, que también la llevó a Dallas, Charlotte y Syracuse, acotó NBC News.

Inmigrante de Manila y partidaria de múltiples organizaciones benéficas, tuvo tres niños pequeños con su esposo de14 años, Bill Gafner. No se ha divulgado la causa de su deceso.

“She was a great friend to everyone and she really made everybody feel like you were special to her.”@Darlene4NY remembers her WNBC colleague Katherine Creag, who died unexpectedly this week at age 47. pic.twitter.com/Dfsp7pV3cL

— TODAY (@TODAYshow) February 12, 2021