Voces de famosos harán los anuncios y alertas en el Metro y buses de Nueva York, sin cobrar

Desde hoy, voces de neoyorquinos famosos como Jerry Seinfeld, Debi Mazar y Whoopi Goldberg se escucharán en los anuncios y alertas del Metro y autobuses de la MTA.

Los anuncios pregrabados son una nueva iniciativa para revivir el sistema de transporte público de Nueva York, cuyo alto déficit se ha agravado por la pandemia, con menos pasajeros y más inseguridad.

“El Metro es parte de mi ADN”, declaró Mazar al New York Post. “Estoy muy emocionada de hacer esto. Quiero que los pasajeros del Metro se sientan bienvenidos, y que escuchen una voz familiar, piensen por un segundo y tal vez sonrían”, dijo la actriz nacida en Queens en 1964.

La campaña fue encabezada por el cineasta Nicolas Heller, cuya cuenta de Instagram @NewYorkNico regularmente presenta personajes únicos de NYC para sus 542 mil seguidores.

“En noviembre, la MTA se acercó pidiendo ideas”, dijo Heller, de 32 años. “Necesitábamos que nos recordaran que todavía somos Nueva York. Todavía somos fuertes y vamos a volver más fuertes que nunca”.

“La única salvedad fue que no había presupuesto para esto. Sabía que podía formar un equipo para hacer esto gratis, pero no sabía si las grandes celebridades donarían su tiempo”, agregó Heller. Poco a poco se acercó a unos 50 neoyorquinos prominentes de diferentes industrias. “A nadie le preocupó que no hubiese dinero de por medio”.

La presidenta interina de New York City Transit, Sarah Feinberg, dijo que la campaña, que durará al menos un mes, ha traído algo de “alegría” a la agencia, que está lidiando con la disminución del número de pasajeros y de los ingresos a raíz de la pandemia.

“El sistema de Metro es una increíble pieza de infraestructura con la que todos pueden identificarse”, comentó Feinberg. “Ésta es una oportunidad para recordarle a la ciudad que (el Metro) es una de las grandes cosas que nos une”.

My hugest thanks to NY Nico, the hilarious Jerry Seinfeld, the beautiful & gracious Debi Mazar, Cam’ron & Jadakiss & many more. Coming together for no small thing, just bringing a little NY joy back & reminding NYC that we’re all in this thing together https://t.co/TGSr1tyuuj

— Sarah Feinberg (@FeinbergSarah) February 10, 2021