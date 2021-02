“Te voy a destruir”: vocero de la Casa Blanca amenazó a una reportera por divulgar su relación amorosa con otra

TJ Ducklo, uno de los adjuntos a la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue suspendido por una semana sin paga luego de que una historia de Vanity Fair revelara que había amenazado a una reportera que estaba trabajando en una historia sobre su relación romántica con otra periodista.

“En nuestra opinión, esto fue un paso importante para enviar el mensaje de que no lo consideramos aceptable”, dijo ayer Psaki a los periodistas en la rueda de prensa de la Casa Blanca.

Agregó que TJ Ducklo se había disculpado con la reportera Tara Palmeri de Politico, por el incidente; y que cuando regrese de la suspensión ya no trabajará con ningún reportero de ese medio.

Palmeri informó el martes que Ducklo había tenido una relación romántica con Alexi McCammond, reportera del portal Axios.

Axios le dijo a Politico que McCammond “reveló su relación” con Ducklo en noviembre y fue “sacada del círculo de (Joe) Biden”. Pero Palmeri señaló que McCammond siguió cubriendo a la vicepresidenta Kamala Harris y que había comentado con entusiasmo sobre Biden después de su investidura.

Una historia de Vanity Fair el viernes indicó que Ducklo había amenazado a Palmeri por su artículo, prometiendo que la “destruiría” si lo publicaba.

Ducklo, segúnVanity Fair, también hizo comentarios misóginos a Palmeri y referencias a su vida personal, acusándola en un momento de estar “celosa” por su relación con McCammond.

Una persona familiarizada con el asunto confirmó a CNN los detalles de la conversación que Ducklo tuvo con Palmeri. Ninguno de los dos emitió comentarios ayer.

La secretaria Psaki dijo que, además de su disculpa inicial, Ducklo había expresado “profundo pesar” en una nota a Palmeri después del incidente, algo que describió sólo como una “conversación acalorada sobre su vida personal”.

La nota de Ducklo, que fue obtenida por CNN, decía: “Anoche en el teléfono contigo perdí la paciencia de una manera poco profesional, y me disculpo por eso. Debería haber hecho un mejor trabajo para mantener mis emociones en control durante nuestra conversación. No volverá a suceder”.

Cuando se le preguntó en la rueda de prensa cómo Ducklo podría seguir trabajando con periodistas mujeres, dada la naturaleza misógina de algunos de sus comentarios, Psaki estuvo de acuerdo en que eran “completamente inaceptables” y dijo que ella había tenido “conversaciones con él sobre eso”. Y afirmó que la Casa Blanca se disculpó con Politico y prometió que “esto nunca volverá a suceder”.

TJ Ducklo reportedly told Tara Palmeri “I will destroy you," and made sexist remarks to stop her from reporting on his relationship with a political reporter. https://t.co/BBl0vWimHl

TJ Ducklo has apologized to the reporter, with whom he had a heated conversation about his personal life. He is the first to acknowledge this is not the standard of behavior set out by the President.

— Jen Psaki (@PressSec) February 12, 2021