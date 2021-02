Danna Paola reveló que fue subestimada en la música y nadie quería trabajar con ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque hoy en día sus sencillos tienen millones de reproducciones en las plataformas digitales, Danna Paola revela que su regreso a la música no ha sido nada sencillo, pues en un principio mucha gente se rehusó a escuchar sus propuestas y ver el potencial que tenía como compositora, situación que la dejó devastada.

En una charla con el periódico Excélsior, la cantante aseguró que, a pesar del dolor, se decidió a poner la frente en alto y trabajar ella misma en sus metas para sacar adelante su material discográfico y agradeció que su familia siempre estuvo al pie del cañón para alentarla y ayudarla en todo lo que les fuera posible.

“Fui subestimada muchas veces cuando decidí volver a la música, me cerraron muchas puertas. Quise colaborar con un montón de artistas, autores y compositores, pero ellos no querían hacer nada conmigo. Me costó mucho regresar y decir que quería hacer mi música. Fue complicado, pero poco a poco me he ido ganando mi lugar”, dijo Danna.

Por otro lado, la también actriz señaló aprendió lo importante que es el amor propio, y esto fue gracias a “Lucrecia”, personaje que interpretó en la serie “Elite”, pues tiene un par de cosas de su personalidad que la pusieron a reflexionar. Además, aseguró que se da cuenta de que su trabajo y no los chismes sobre ella, es lo que la sacará adelante.

Sigue leyendo: Dayanara Torres regresa a Premios Lo Nuestro a pocos meses de haber derrotado al melanoma