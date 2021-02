Dayanara Torres regresa a Premios Lo Nuestro a pocos meses de haber derrotado al melanoma

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dayanara Torres está feliz de regresar a la conducción en Premio Lo Nuestro (Univision), este jueves 18 de febrero en Estados Unidos, después de veinte años de no hacerlo, pero hay algo que la tiene muy nerviosa y no es precisamente PLN.

“Hace un año que no había viajado para nada con esto del Covid, pero sí, finalmente, llego a Miami, estoy feliz de poder hacer esta alfombra magenta de los premios, de animar, que hacia muchísimo tiempo que no hacía, ¡by the way! ¡Wow! ¡Hace como 20 años que no lo hacía!”.

Dayanara solo lleva unos meses libre de melanoma.

“La parte que más nervios me da es el saber que me voy a montar en un avión, digo que ni comeré; yo prefiero quedarme tranquilita en mi silla ni moverme, y poder llegar a Miami y empezar a trabajar”.

– ¿Qué te vas a poner para la alfombra?

Todavía estamos investigando, pensando, pero sí quiero algo totalmente diferente, algo diferente a lo que normalmente me he puesto.

– Cambiando de tema, ¿cómo lleva tu hijo pequeño, Ryan, que su hermano mayor se fuera a la universidad?

Todo el mundo me pregunta a mí, de que cómo me siento que Cristian está viviendo en Nueva York, y yo digo que nadie se da cuenta que a quien más le ha dolido es a Ryan, porque Ryan todo lo que conoce en su vida es estar al lado de su hermano, porque su hermano ya estaba ahí cuando nació, pero igual, se mantienen en contacto todo el tiempo en la computadora.

“Ellos juegan video games todo el tiempo que puedan, se mantienen en contacto de esa manera, pero ya él se gradúa este año, así que otro más que se va a volar”.

A pesar de que le duele su partida, la ex Miss Universo reconoce que ella hizo lo mismo y por eso entiende a sus hijos.

“Yo creo que es importante para ellos, para sus vidas, para su futuro, yo los entiendo. De que me duele, se me rompe el corazón, de que lloro, sí, pero entiendo que es sumamente importante que quieran coger vuelo”.

