Hombre de Florida le robó anillo a su novia para proponerle matrimonio a otra mujer

Una tragicómica historia se dio a conocer hace unos días, luego de que la policía de Volusia, Florida, se diera a la tarea de encontrar a un novio fugitivo.

Según indicó Univision, el hombre en cuestión se llama Joseph Davis, tiene 48 años, el cual fue demandado por su novia. La mujer lo acusó de haberle robado el anillo y no solo eso, también se llevó de su departamento, tras haber tenido una cita romántica, una laptop y otras joyas.

WANTED: Joseph L. Davis, 48, who also goes by Joe Brown or Marcus Brown, stole jewelry and more from his girlfriend – and used her ring to propose to another woman he was living with. Long story short – Davis is wanted on a felony grand theft charge. pic.twitter.com/O6ra9mqufX

