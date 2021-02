Definidos fecha y equipos para el Juego de Estrellas de la NBA, Lebron y Durant serán capitanes

Los aleros LeBron James, de Los Ángeles Lakers, y Kevin Durant, de los Brooklyn Nets, fueron nombrados este jueves capitanes de la 70 edición del Juego de Estrellas de la NBA, que se va a disputar el 7 de marzo en State Farm Arena, de Atlanta.

El resto de los jugadores que estarán con ellos en el campo no dejó ninguna sorpresa y serán todos los favoritos.

Junto a Durant, en la Conferencia Este, salieron elegidos para ser titulares el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, el pívot camerunés Joel Embiid de Philadelphia 76ers, el escolta Bradley Beal de los Washington Wizards, y el base Kyrie Irving de los Nets.

Mientras que junto a James, en el Oeste, el pívot serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets, el alero Kawhi Leonard de Los Angeles Clippers, y los bases, Stephen Curry de los Golden State Warriors, y Luka Doncic de los Dallas Mavericks, completaron la lista de los cinco titulares.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.

A THREAD ⤵️ pic.twitter.com/doU1zWuuJq

— NBA (@NBA) February 18, 2021