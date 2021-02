Exigen un plan de vacunación de presos ante el peligroso brote de COVID-19 en 14 cárceles de Nueva York

Cuando el COVID-19 en las cárceles de Nueva York no dejan de castigar con fuerza a sus internos y las autoridades de Salud están ‘encerrados’ por la baja disponibilidad de la vacuna, más de 200 organizaciones que luchan por los derechos de la población carcelaria y centros de detención de ‘La Migra‘ urgen promover una ruta urgente de justicia que incluye un plan de inmunización, y una serie de reformas para la libertad condicional y terminar con prácticas como el confinamiento solitario.

Más de 5,500 neoyorquinos encarcelados en prisiones estatales han dado positivo en coronavirus, lo que significa que casi el 16% de los neoyorquinos tras las rejas han sido infectados, aseguran portavoces del ‘Center for Comunities Alternatives’ (CCA).

“Al menos 32 de los privados de libertad han muerto. Actualmente hay brotes del virus en las instalaciones correccionales de por lo menos 14 centros penitenciarios ”, destacó el líder de CCA, Marvin Mayfield en una conferencia virtual realizada este jueves en donde asambleístas y senadores estatales compartieron detalles de sus visitas a algunas de estas prisiones.

“Vimos de cerca la crueldad, lo inhumano del sistema, de personas sometidas al confinamiento solitario por semanas. Es brutal, pero lo más impactante, es que no es ilegal. Por eso debemos luchar en cambiar las leyes. Es un problema político”, reaccionó la senadora Julia Salazar del Distrito 18 de Brooklyn, quien visitó el correccional Fishkill, ubicado a unas 60 millas al norte de la Gran Manzana.

Un grupo de legisladores de Albany al monitorear varios centros penitenciarios en todo el estado durante un mes, no solo exigen apurar a las autoridades de salud en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 para los neoyorquinos encarcelados, sino la aprobación de un paquete de anteproyectos de ley que promulgarían una reforma al sistema de libertad condicional, borraría del mapa la aplicación de castigos y garantizaría que la vida “sea más fácil” para los liberados.

Al reseñar su visita a la Instalación Correccional del Condado de Orange, la senadora colombo-estadounidense Jessica Ramos, que representa a Queens, aclaró que aunque encontró áreas limpias y desinfectadas, se pudo observar una aplicación casi nula de pruebas periódicas de COVID-19, tanto para el personal como para los internos”.

“El reto es tener una estrategia de vacunación urgente para esta población y que aceleremos la reforma del sistema penal. No debemos esperar más tragedias”, argumentó Ramos.

Aunque el gobernador Andrew Cuomo incluyó en el plan de inmunización contra el coronavirus a los neoyorquinos privados de libertad que tienen 65 años o más, o están ‘médicamente frágiles’, las organizaciones siguen presionando para que el 100% de la población de estos entornos, en donde es casi imposible mantener el distanciamiento social, sean incluidos en la primera etapa de la vacunación.

La asambleísta Anna Kelles, quien recorrió algunas áreas de la prisión de Auburn, alejada a 260 millas de la ciudad de Nueva York, compartió algunas estadísticas: había 1,300 personas encarceladas allí. El 70% son personas de color. El 40% están cumpliendo cadena perpetua. Había 65 personas en confinamiento solitario, 23 horas al día.

"The #JusticeRoadmap needs to be passed now. We shouldn't wait for further tragedies. The best way we can begin to redeem ourselves as a state is by passing this package of bills."

— Senator @jessicaramos who visited the Orange County Jail & ICE detention center pic.twitter.com/7Osgd2zW6a

— Center for Community Alternatives (@CCA_NY) February 18, 2021