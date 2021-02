Donald Trump Jr. desata polémica por su aspecto en video grabado desde “búnker” de armas

Donald Trump Jr. ha sido motivo de polémica desde hace varios meses por su aspecto, para algunos relacionados con el posible uso de drogas.

Este domingo, un video del hijo del expresidente Donald Trump se volvió viral, debido a su confuso mensaje en contra de Joe Biden, su aspecto de cansado y haber sido grabado en una especie de bodega de armas.

“Esto se ve y suena coo un video extremista publicado desde un búnker en una locación secreta”, escribió el periodista Aaron Rupar.

En su video, Trump Jr. critica a la Administración Biden por atender a científicos sobre la pandemia de COVID-19 y tener cuidado sobre la reapertura de escuelas.

“Una de las cosas de las que quiero hablar y de las que he leído recientemente es acerca de esta cosa llamada maestros sindicalizados… han impedido la reapertura de escuelas… le han fallado a los niños en términos de educación y todo lo demás”, dijo. “Le han fallado a la ciencia que deberían estar enseñando, porque todo es político (sic)”.

This looks and sounds like an extremist video posted from a bunker of undisclosed location pic.twitter.com/LNWmiUN96I

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2021