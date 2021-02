¿Más nieve este lunes en Nueva York y zona triestatal?

En algunas regiones del estado de Nueva York, Connectictut y Nueva Jersey la nieve podría volver este lunes, aunque a menor nivel que la semana pasada.

Es posible que algunos copos caigan sobre la Gran Manzana, indican expertos de Storm Team 4 de NBC.

Aunque el frío continuará los próximos días, hacia finales de semana se esperan temperaturas más altas.

“Se prevé otra ronda de nieve para el lunes y algunos en el área tendrían varios centímetros más (de nieve)”, indica el reporte.

Hasta ahora, el reporte del Servicio Meteorológico Nacional marca el lunes como completamente nublado todo el día, pero esos informes pueden cambiar en horas.

“En la ciudad de Nueva York tendrá más nieve al norte y al oeste de los cinco distritos”, agrega el reporte. “Aquellos en los suburbios al noroeste podrían estar cubiertos con otras 1 a 3 pulgadas de nieve fresca”.

So… if we told you it was gonna snow again Monday, what would you say? 😬#NJwx #NYwx #CTwx pic.twitter.com/7I6WNNrs1J

— Storm Team 4 NY (@StormTeam4NY) February 19, 2021