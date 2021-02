Comité de Presupuesto de la Cámara aprueba paquete de estímulo con cheque de $1,400

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, presidida por el demócrata John Yarmuth (Kentucky), aprobó el paquete de estímulo de $1.9 billones de dólares y envía su recomendación al pleno.

Se trata de un nuevo paso en el proceso legislativo para el plan del presidente Joe Biden que contempla diversas ayudas para estadounidenses, incluido el envío directo de un cheque de $1,400 dólares, así como un apoyo fiscal para niños de hasta $3,600 dólares.

Con 19 votos a favor y 16 en contra, ese panel logró un paso adicional para avalar el plan, en medio del rechazo de republicanos, quienes criticaron el proyecto de ley, por considerarlo excesivo y no estar “dirigido” a quien más lo necesita.

“Sin recursos adicionales, nunca llegaremos a donde necesitamos estar… No vamos a esperar. Vamos a aprobar esta legislación y vamos a darle la vuelta a esta pandemia y crisis económica”, dijo Yarmuth.

La defensiva republicana, en voz del representante Jason Smith (Missouri), intentó incluso retrasar indefinidamente el plan. Su propuesta fue rechazada.

“Este es el plan equivocado en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas”, dijo en la audiencia virtual el representante Smith. “No estoy tratando de anular su legislación”, agregó en defensa a su moción.

Los republicanos rechazan, entre otros aspectos, el incremento del salario mínimo a $15 dólares, así como el envío de fondos a gobiernos estatales y locales.

Los demócratas buscan aprobar el proyecto de ley en ambas cámaras antes del 14 de marzo, ya que esa fecha terminan las ayudas federales aprobadas en diciembre pasado.

El presidente Biden confía en que paquete pueda ser avalado lo antes posible, incluso desestimó necesitar el apoyo republicano, aunque había adelantado que buscaba un proyecto bipartidista, pero la mayoría de sus oponentes políticos se niegan a apoyar la ayuda. Ahora el mandatario dijo que prefería el avala al plan sin apoyo republicano.

“Los críticos dicen que el plan es demasiado grande… Déjame hacerles una pregunta retórica: ¿Qué querrías que recortara? ¿Qué dejarías fuera?”, indicó este lunes.

Los demócratas han cerrado filas para avanzar con el proyecto, que deberá ser aprobado en el pleno de la Cámara y luego enviado al Senado, donde podría ser avalado con mayoría simple.

“La necesidad de un alivio crítico #COVID19 no es un problema de estado rojo, estado azul”, consideró Jim McGovern (Massachusetts). “La aprobación de @HouseBudgetDems de la Ley #AmericanRescuePlan de 2021 nos acerca un paso más a brindar un alivio vital para las comunidades en dificultades en todo el país”.

