Rubí, la quinceañera más famosa de México, ¿probará suerte en el mundo de la política?

Fue hace un poco más de 4 años cuando una joven quinceañera llamada Rubí Ibarra saltó a la fama luego de que la invitación a su fiesta de XV Años se volviera viral debido a la gran celebración que su familia decidió hacer, en donde habría como atractivo especial la rifa de una “chiva”.

Rubí dejó de ser una quinceañera clásica para convertirse en una celebridad gracias a que varias televisoras de México se centraron en ella y en la fiesta, la cual terminó siendo un gran baile patrocinado por estas empresas, a la cual acudieron cientos de personas, allegadas y no a la familia Ibarra.

Incluso, gracias al fenómeno en el que Rubí se convirtió, la joven intentó incursionar en el mundo del espectáculo, luego de que le llovieran propuestas para convertirse en actriz, aunque se decantó por la música, en donde probó suerte hace un par de años, sin que tuviera éxito.

Ahora, el fin de semana, en rede sociales, varios usuarios especularon sobre el regreso de la quinceañera más famosa de México, solo que ahora en el mundo de la política.

¿Busca Rubí, la famosa quinceañera, ser candidata a alcaldesa?

Varios usuarios de Twitter afirmaron que la joven de ahora 19 años estaba buscando ser candidata a alcaldesa del municipio de Charcas, en su natal San Luis Potosí, por parte del partido Movimiento Ciudadano.

La noticia habría generado un sinfín de comentarios, en su mayoría negativos, hacia la chica, en donde se aseguraba que, una vez más, buscaba fama a cómo diera lugar, mientras que otros cuestionaron su falta de preparación para ocupar un puesto político como ese.

Horas más tarde, la propia Rubí se pronunció a través de sus Stories en Instagram, en donde aclaró la situación, asegurando que todo era un terrible error y que ella no pretendía competir por ningún cargo político.

Además, señaló el daño que este chisme le había causado, ya que hubo quienes se atrevieron a enviarle todo tipo de amenazas.

“En redes sociales está circulando un tema, mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar de presidenta (municipal) aquí en Charcas. Lo cual aquí les digo que es totalmente falso… No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación”, afirmó la famosa quinceañera.

“Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas”, agregó.

Posteriormente, Ibarra decidió hacer un video en donde deja en claro que el tema de la política no es de su interés y que muy probablemente, el rumor se inició porque hay una mujer llamada Rubí Flores que está contendiendo por ese cargo y quizás de ahí vino la confusión.

No crean las Fake News: Rubí Ibarra desmiente que quiera algún puesto público en SLP pic.twitter.com/HzhrUzxnaj — Pau Watanabe (@WatanabePau) February 22, 2021

“La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión… Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos”, sentenció.