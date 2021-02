“Canelo” vs Yildirim: Cuándo y dónde ver la pelea en vivo

Este sábado 27 de febrero Saúl Álvarez volverá a subir al ring, donde tendrá la misión de realizar su primera defensa de los títulos de la AMB y el CMB contra el retador oficial Avni Yildirim, ¿pero dónde podrás verla en vivo? Aquí te decimos.

En el territorio estadounidense, la función será transmitida desde el Hard Rock Stadium de Miami por DAZN a partir de las 7 pm ET / 5 pm PT, en vivo; mientras que en México podrá ser vista por Canal Space, ESPN, TV Azteca y TUDN. En algunos países de Sudamérica, como Chile, Colombia, Argentina y Perú será transmitida por ESPN.

🇲🇽 Mi meta siempre ha sido ser el mejor. No te pierdas mi pelea este sábado.

🇺🇸 My goal has always been to be the greatest 💪 Don't miss my fight this Saturday. #CaneloYildirimhttps://t.co/icnO7XkGSZ pic.twitter.com/djEtHXJbRj

— Canelo Alvarez (@Canelo) February 22, 2021