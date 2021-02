Confundida: Una cliente de Dunkin’ Donuts discute con empleados diciendo que una docena de donas debe traer 50

Una clienta de la cadena de donas Dunkin’ Donuts fue captada en video mientras discutía con uno de los trabajadores por no darle suficientes donas, Y es que, al parecer, la mujer tenía una idea equivocada sobre lo que es una docena, pues ella exigía que le dieran cincuenta donas. Incluso llegó a deletrear el número diciendo “5-0” como para que no cupiera duda de la cantidad que pedía.

Una docena de donas en Donkin’ Donuts cuesta alrededor de $3 dólares, por lo que la mujer podría haber pensado que era una gran oferta al querer llevarse 50 donas.

Por otro lado, la cadena sí tiene un paquete de 50 donas, pero este lo da en $9.99 dólares. En el video, se escucha cómo el trabajador pacientemente atiende a la mujer que alza la voz pidiendo más comida de la que le dieron.

El empleado se mostró tranquilo durante la discusión y todo el tiempo le explicaba a la cliente que una docena equivale a solo 12 donas. La cliente, aún molesta, le llegó a decir al trabajador que él no entendía el inglés, según se informó en Radio.

Puedes ver el video de la discusión a continuación:

Anti-masker at Dunkin Donuts doesn't know how much is in a dozen pic.twitter.com/RfYEV2Ynoq

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 16, 2021