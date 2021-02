Chiquinquirá Delgado confiesa que está feliz de estar con Borja Voces pero extrañará a Javier Poza

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquinquirá Delgado está lista para que este 14 de marzo a las 8/7 PM Centro comience una nueva temporada de ‘Mira Quién Baila All Satrs’, uno de los reality más vistos de Univsion.

Sin embargo, no fue tan fácil asimilar que ya Javier Poza ya no sería su compañero, pues está segura que lo va a extrañar. Eso sí, cuando supo que sería Borja Voces el reemplazo confiesa que se puso feliz.

A pocos días del comienzo, entrevistamos en exclusiva a Chiqui, quien nos cuenta todo… o casi todo.

“Sin duda alguna voy a extrañar muchísimo a Javier, fueron 10 años, que ya nos mirábamos y no hacía falta hablar, era un matrimonio. A Borja lo quiero un montón, he trabajado mucho en los shows de las alfombras… Borja tiene un espíritu y una energía, siempre llega a las reuniones de buen humor, echando broma y a mí me gusta la gente así“, nos dice Chiqui resumiendo lo que ocurrió con su co-equiper de una temporada a la otra.

Pero no fue tan fácil asimilar que Poza ya no sería su co-host, porque como ella misma lo dijo, eran un matrimonio televisivo, y así explica cómo recibió la noticia:

“Al principio me dijeron que Javier, en esta temporada, no iba a estar pero que estaban buscando opciones… A mí, por supuesto, me dio tristeza porque Javier es una persona que, independientemente que lleve 10 años trabajando con él, nació una amistad, yo lo adoro, lo quiero muchísimo, tenemos una relación mucho más allá de lo profesional, ,me causó un poquito de angustia, pero cuando me dijeron que era Borja sentí un alivio“.

¿Por qué Chiqui, quien se lleva bien con todo el mundo, sintió este alivio? Ella lo cuenta:

“Es tan importante que tu compañero tenga química contigo porque se nota en la pantalla… Además (Borja) está tan emocionado, él es una persona humilde y muy agradecido de las oportunidades que le dan, y eso se nota en pantalla, no es alguien que se cree que se las sabe todas, está dispuesto a aprender… Lo que él no sabe es que soy su fan, que lo admiro muchísimo, así que va a ser un placer trabajar con él“.

En esta temporada, ‘Mira Quién Baila’ no solo cambia de presentador, sino que, por primera vez, todos los famosos participantes serán de la cadena, de los propios shows como ‘Despierta América’, ‘El Gordo y La Flaca’, ‘Enamorándonos’, ‘Primer Impacto’, entre otros.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE CHIQUINQUIRÁ DELGADO EN VIDEO: