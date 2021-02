Padres compran peluche de segunda mano para su hija en Arizona; tenía 5,000 píldoras de fentanilo en su interior

Una familia en Arizona compró en una tienda de segunda mano un peluche para su niña y descubrieron más de 5,000 píldoras que se cree que son fentanilo en su interior.

La policía de Phoenix dijo este sábado que los padres de la niña compraron un Glo Worm (un peluche en forma de gusano verde) en una tienda de artículos usados en la ciudad El Mirage. Cuando regresaron a la casa y estaban limpiando el juguete se toparon con una bolsa de empaquetar sándwiches repleta de la droga.

Parents purchased a glow worm at a thrift store in El Mirage for their daughter and found a sandwich bag with over 5,000 pills believed to be fentanyl inside. They called #phoenixpolice and gave the dangerous drugs to officers. Remember to inspect all opened and used items. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS

