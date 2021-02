Protestas: gran jurado exime a policías por muerte “racista” de afroamericano Daniel Prude en Nueva York

Docenas de manifestantes marcharon en Rochester (NY) anoche, pocas horas después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunciara que un gran jurado había votado para no acusar a ningún oficial de policía por cargos relacionados con la muerte de Daniel Prude.

Prude, un hombre negro de 41 años, estaba desarmado y teniendo un episodio de salud mental el pasado 23 de marzo, cuando los agentes lo esposaron, le cubrieron la cabeza y lo mantuvieron en el suelo boca abajo. Fue llevado a un hospital, declarado con muerte cerebral y murió una semana después, cuando le retiraron el soporte vital.

Los manifestantes, algunos con carteles de “Black Lives Matter” (BLM), pidieron justicia y corearon el nombre de Prude, reportó CNN. “Esto no es lo que esperábamos, esto no es lo que queríamos, y hasta que no haya justicia en este sistema, no obtendrán ninguna paz de nosotros”, dijo un manifestante.

James, la procuradora general del estado, dijo que su oficina “presentó un caso extenso y buscamos un resultado diferente al que nos entregó hoy el gran jurado”.

“Hicimos todo lo posible por demostrar los hechos, pero en última instancia tenemos que respetar la decisión”, acotó la fiscal afroamericana.

En septiembre, la alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, despidió al jefe de policía La’Ron Singletary y suspendió al principal abogado y al director de comunicaciones del Ayuntamiento, en la continua agitación en la ciudad por la muerte por asfixia de Prude estando bajo custodia.

Prude había llegado de Chicago para visitar a su familia el 22 de marzo. Los agentes se toparon con él al día siguiente, cuando su hermano llamara al 911 para reportar que Prude estaba en la calle desnudo y tenía problemas de salud mental.

El caso se ha sumado a las protestas el año pasado por exceso policial y “racismo” contra George Floyd en Minnesota y Jacob Blake en Wisconsin.

