Manchester United y Milan avanzaron, Napoli y Leicester eliminados, así serán los octavos de final en la Europa League

La Europa League, segundo torneo en importancia del viejo continente, completó este jueves la etapa de dieciseisavos de final, con algunas sorpresas como la eliminación de dos favoritos, el Napoli de Italia y el Leicester de Inglaterra. Por el contrario, un par de gigantes sigue en su búsqueda de una urgente gloria para sus abandonadas vitrinas: Manchester United y el AC Milan.

El Milan certificó con más apuros de los esperados su clasificación para los octavos de final, tras hacer valer el empate 2-2 que logró fuera de casa en la ida, tras igualar este jueves 1-1 con el Estrella Roja en San Siro.

Una ronda de octavos de final en la que también estará el Manchester United, tras empatar 0-0 con la Real Sociedad en el choque de vuelta de una eliminatoria, que los Diablos Rojos habían dejado sentenciada con el contundente 4-0 que lograron en la ida.

Igualmente cayó eliminado el Leicester inglés, que se vio sorprendido por un Slavia de Praga que se hizo con el triunfo 2-0 en el King Power Stadium y la clasificación con los goles de Lukas Provod y el senegalés Abdallah Sima en la segunda mitad.

El Granada español, en su primera aventura europea, le dio las gracias a otro favorito, el Napoli de Gennaro Gattuso que con medio equipo lesionado, incluído al mexicano Lozano, pudo vencer 2-1 en casa, pero con el 2-0 recibido en la ida no le alcanzó para más

Otros que no estarán son el Bayer Leverkusen, que completó la complicada jornada para los equipos alemanes, que vieron también despedirse del torneo al Hoffenheim ante el Molde noruego, tras caer eliminado ante el Young Boys de Suiza que se impuso en la ida por 4-3, volvió a vencer 2-0.

Muchos menos apuros pasó la Roma, que selló su billete para los octavos de final tras imponerse 3-1 a un Sporting Braga, al que ya había derrotado por idéntico marcador en la ida.

Los sorprendentes Rangers de Escocia dio cuenta del Royal Antwerp de Bélgica, en un festival de goles 9 a 5 en el global. Los de Gerard, en el presente curso, son los líderes invictos de la Premier de Escocia.

ℹ️ Round of 16

📍 Nyon

⏰ 13:00 CET

📺 https://t.co/kivzZlwa6p

All you need to know ahead of Friday's #UELdraw 👇

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021