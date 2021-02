“Escena espantosa”: madre mató a sus dos hijas a balazos en Pensilvania

Krisinda Bright fue acusada penalmente tras confesar que mató a sus dos hijas disparándoles en la cabeza en Pensilvania, informaron las autoridades locales.

Bright, de 48 años, fue arrestada el lunes en Ambridge, donde policías respondieron a su propia llamada al 911 sobre un tiroteo en su casa.

El jefe de la policía local, John DeLuca, dijo en una conferencia de prensa que los agentes encontraron a las dos hijas de Bright muertas en una “escena espantosa”, informó WTAE.

Una denuncia penal obtenida por New York Post indica que Bright tenía “salpicaduras de sangre seca” en su ropa y manos cuando la policía respondió a la residencia. Cuando se le preguntó si estaba sangrando, la mujer dijo a la policía que había matado a sus hijas Kiara Bright y Jasmine Cannady, de 16 y 22 años.

Kiara era una adolescente transgénero que se identificaba como un hombre y se hacía llamar Jeffrey, informó David Lozier, fiscal de distrito del condado de Beaver. Aparentemente esa situación le había generado problemas con su madre, según el portal LGBTQ Nation.

