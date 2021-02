La Cámara aprueba el paquete de ayuda Covid de $1.9 billones de Biden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

2:21 p.m. ET, 2:21 a.m. PT: La Cámara aprobó el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Biden el sábado temprano y lo envió al Senado, mientras los demócratas desafiaban a la oposición unida del Partido Republicano, para promover el paquete de ayuda masiva destinado a estabilizar la economía e impulsar las vacunas y pruebas de coronavirus.

La legislación, el primer tema importante de la agenda de Biden, fue aprobada por 219-212, reportó The Washington Post.

Los republicanos se opusieron unánimemente al proyecto de ley de ayuda económica, un resultado sorprendentemente partidista, a solo un mes después de que el nuevo presidente fuera investido con llamamientos al bipartidismo y la unidad. Todos menos dos demócratas votaron a favor.

La votación se cerró poco después de las 2 a.m. del sábado después de un largo día de debate, en el que los republicanos denunciaron repetidamente la legislación como un despilfarro partidista y los demócratas la defendieron como un alivio muy necesario.

En el Senado aguardan peleas aún mayores, donde la unidad demócrata enfrentará mayores pruebas.

La Cámara de Representantes aprobó el paquete de ayuda por la pandemia de coronavirus de $1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden, un paso importante hacia la promulgación de la primera prioridad legislativa de la nueva administración, ya que las devastadoras consecuencias de la propagación del Covid-19 han dejado a los estadounidenses en extrema necesidad de más alivio económico.

Qué se espera en el Senado

Lo que complicó el esfuerzo es que se espera que el Senado tenga que eliminar una disposición en la legislación que aumenta el salario mínimo federal, después de que la parlamentaria del Senado falló en contra de incluir el aumento bajo el procedimiento conocido como reconciliación, que los demócratas del Senado están utilizando para aprobar el proyecto de ley con mayoría simple de votos.

Qué incluye el plan

El paquete presentado por los demócratas de la Cámara de Representantes también incluye ayuda directa a las pequeñas empresas, $1,400 dólares en cheques directos a los estadounidenses que ganan menos de $75,000 al año, un aumento en el crédito tributario por hijos, financiamiento directo a los gobiernos estatales y locales, financiamiento para las escuelas y más dinero para la distribución de vacunas.

Antes de que se votara en la Cámara, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insistió en una conferencia de prensa el viernes por la noche que la Cámara aprobará el aumento salarial, independientemente de lo que suceda en el Senado.

“Como cuestión de práctica, no me involucro en las reglas del Senado de los Estados Unidos”, dijo Pelosi, y agregó: “Pero como una cuestión de valores, puedo decir que no descansaremos hasta que pasemos los $ 15 salario mínimo… Si no prevalece debido a las reglas del Senado, persistiremos. Pero no nos detendremos hasta que muy pronto aprobemos el salario mínimo de $ 15 “.