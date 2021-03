Empleado se suicidó con pistola dentro de un tribunal de Manhattan

Un oficial de la corte se disparó fatalmente en un baño del tribunal de familia de Manhattan ayer.

El oficial no identificado de 50 años se baleó en la cabeza dentro del edificio penal en 60 Lafayette St, poco después de las 3:10 p.m. Le había pedido a un compañero oficial que cubriera su puesto para poder tomar un descanso; luego entró al baño y se disparó, según las fuentes.

Otra empleada de la corte escuchó el disparo y llamó al 911. La víctima uno de tres hermanos, todos los cuales trabajan como oficiales de la corte, murió en el lugar.

“Es simplemente una tragedia”, dijo el presidente de la Asociación de Oficiales de Tribunales del Estado Nueva York (NYSCOA), Dennis Quirk. “El delegado sindical estuvo con él esta mañana. Sin problema, estaba muy feliz y fue al baño y lo hizo”.

Quirk describió al hombre como un “gran oficial” con más de 15 años en el trabajo. “Los hermanos son muy cercanos a él y están extremadamente impactados”, añadió el líder sindical, quien informó personalmente a la familia del fallecido, residente en Staten Island (NYC), reportó New York Post.

A 50-year-old Family Court officer committed suicide in Lower Manhattan on Monday afternoon, stunning colleagues who said the officer gave no indication he was in any trouble. https://t.co/mlMU7OQtBS

— amNewYork (@amNewYork) March 2, 2021