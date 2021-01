Repartidor de Amazon rescata a bebé abandonado en calles de Houston

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La vida de un chofer de Amazon llamado Juan Carlos Flores cambió por completo el pasado 18 de enero cuando de forma inesperada, le salvó la vida a un bebé que fue abandonado a un costado de la carretera al norte de Houston.

En entrevista para Univision 45, Flores indicó que ese día se encontraba realizando sus entregas de forma normal cuando de repente, se percató que en la calle había un asiento de auto para bebé. En un principio creyó que se trataba de un objeto que alguien había dejado ahí para la basura, pero al pasar cerca de este notó que ahí había un bebé completamente solo.

Juan Carlos, un inmigrante nacido en Guanajuato, México, siguió su camino, preocupado porque el bebé estuviera solo, regresó al lugar en donde lo vio, esperanzado de que sus padres estuvieran cerca; sin embargo, se llevó una terrible sorpresa al ver que el pequeño seguía en el mismo sitio.

“No se me hizo ya normal, estacioné la camioneta y me fui a la casa más cercana. El señor que vive en la casa me dijo que le tomara una foto al bebé mientras él llamaba a la policía… y lo metieron a su casa”, indicó el repartidor de Amazon, quien decidió seguir con su trabajo y en su trayecto, se topó con varias patrullas, llevando a la policía a la casa en donde finalmente dejó al bebé.

Las autoridades investigaban el reporte del secuestro de un menor que se encontraba en el interior de un vehículo que había sido robado en la cuadra 300 de Sunnyside, de acuerdo con KTRK.

“Cuando me acerqué al bebé no lo quise ni tocar, hasta me dieron ganas de llorar, me pegunté, ¿cómo es posible que alguien haya dejado un bebé aquí?”, indicó Flores.

Finalmente, la policía dio con la madre del bebé, quien rápidamente llegó al lugar para reunirse con su pequeño.