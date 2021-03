Tom Brady y “James Bond” reaccionan al auto con el que Aston Martin regresa a Fórmula 1 tras 60 años de ausencia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este miércoles fue presentado el Aston Martin AMR21, vehículo con el que la escudería vuelve a la Fórmula 1 tras 60 años de ausencia.

“Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Recién estamos comenzando…”, se puede leer en el mensaje que publicaron para acompañar al video en el que presentaron el vehículo.

Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started… #AMR21 #IAMF1 Discover more ➡️ https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

Este bólido verde oscuro será el auto que conducirán los pilotos Sebastian Vettel y Lance Stroll, buscando derrotar en las pistas a sus rivales de Red Bull, Alpine, Ferrari, McLaren, Alfa Romeo y más.

Now you’ve showed the car some love… how about these two? 💚 #AMR21 #IAMF1 pic.twitter.com/a2QdFuHwpL — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

JAMES BOND MANDÓ MENSAJE DE APOYO

El actor Daniel Craig, quien fue el encargado de personificar al Agente 007 en las películas más recientes que se filmaron en Hollywood, no quiso dejar ir la oportunidad para felicitar a la marca que siempre utiliza James Bond y brindar su apoyo a la escudería en su regreso a los circuitos.

“Sólo quería dar mi mayor enhorabuena a Aston Martin por volver a la parrilla de Fórmula 1 por primera vez desde 1960. Es un increíble sentimiento para mí y para todos los aficionados ver a Aston Martin corriendo de nuevo con su icónico color verde. Buena suerte a todos“, señaló Craig.

TOM BRADY TAMBIÉN EXPRESÓ SU APOYO

Por su parte, el quarterback que ganó el Super Bowl con Tampa Bay, Tom Brady, también mandó su mensaje.

“Hola Lance y Seb, parece que su vehículo finalmente está aquí y se ve increíble. Los estaré animando a cada paso del camino… buena suerte y a patear traseros”, expresó en video.