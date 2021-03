Cheques de estímulo de $10,000: ¿Qué pasó con la enmienda en el Congreso de EE.UU. presentada por representante republicano?

La enmienda en la Cámara de Representantes al paquete de rescate económico del presidente Joe Biden para enviar cheques de estímulo de $10,000 en lugar de $1,400 fue más una movida de carácter simbólico que una propuesta real.

La provisión fue descartada “sin pena ni gloria” en la Cámara baja en medio de la discusión del “Plan de Rescate Estadounidense” de la Administración Biden valorado en $1.9 billones.

El representante republicano de Arizona, Paul Gosar, sometió la enmienda para que cheques de $10,000 fueran distribuidos a los más afectados por la COVID-19.

El dinero para cumplir con las disposiciones de la enmienda habría provenido de las porciones de la ley que Gosar considera no están enfocadas en ayudar a los estadounidenses más afectados por la pandemia del coronavirus.

Pero avalar a la propuesta del republicano hubiera significado descartar gran parte de la versión de la ley desarrollada en la Cámara y respaldada por la mayoría demócrata.

Por lo tanto, la enmienda pasó a la historia como letra muerta, además de como una movida para provocar a los demócratas sin base formal para su consecución.

“Solo un 9% del plan de $1.9 billones de Pelosi está relacionada a la COVID-19. Yo presento este enmienda para proveer cheques de $10,000 a los estadounidenses más afectados por el coronavirus y el confinamiento. Los demócratas escogieron la ayuda al exterior, el tránsito de las grandes empresas de tecnología, y las prioridades políticas de Pelosi sobre el alivio directo a los estadounidenses”, lee un tuit de Gosar que incluye la enmienda.

Only 9% of Pelosi’s $1.9 trillion “plan” is related to COVID-19.

I offered an amendment providing $10k stimulus to Americans most affected by COVID-19 & lockdowns.

Democrats chose foreign aid, Big Tech transit, and Pelosi’s political priorities over direct relief for Americans. pic.twitter.com/RzXos92QW7

— Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) February 27, 2021