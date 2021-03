Exjugador de la NFL es condenado a 14 años de cárcel por violación

Un juez condenó el miércoles al ex ala cerrada de la NFL Kellen Winslow a 14 años de prisión por violaciones y otros delitos sexuales contra varias mujeres en el sur de California.

El juez de la Corte Superior del condado de San Diego, Blaine Bowman, quien presidió el juicio de Winslow, llamó al exjugador “un depredador sexual”.

Su sentencia fue la máxima permitida bajo un acuerdo de culpabilidad alcanzado con la oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego. Fue declarado culpable de violación forzada, violación de una persona inconsciente, agresión con la intención de cometer una violación, exposición indecente y conducta lasciva en público, informó The Associated Press.

Bowman dijo que Winslow se aprovechó de mujeres especialmente vulnerables. Entre sus víctimas se encuentran una mujer sin hogar de la que se hizo amigo y luego violó, una mujer de 54 años y una adolescente que se desmayó en una fiesta.

