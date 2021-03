Republicanos refuerzan plan para bloquear el tercer cheque de estímulo

Los republicanos en el Senado están jugando todas sus cartas para complicar al presidente Joe Biden su Plan de Rescate Estadounidense de $1.9 billones de dólares.

La división entre los demócratas ha dado a la bancada liderada por Mitch McConnell (Kentucky) una bocanada de aire para empujar su propia agenda, incluida el envío a menos personas del cheque de estímulo de $1,400, ayudas a gobiernos estatales y locales, entre otras.

Sin embargo, el plan es retrasar lo más posible el paquete, bajo el argumento de que debe revisarse a fondo.

El senador Ron Johnson (Wisconsin) dijo que los asistentes del Senado tendrían un arduo trabajo para revisar la ley, por ello se necesitaba más tiempo.

Argumentó que el monto del proyecto, de $1.9 billones de dólares, requiere un periodo de evaluación más amplio, ante el plan de los demócratas, liderados por Chuck Schumer (Nueva York) de aprobarlo esta semana.

.@SenRonJohnson on delaying COVID-19 Relief vote: "I feel bad for the clerks that are going to have to read it, but it's just important." pic.twitter.com/lmW0WMUvRH

— CSPAN (@cspan) March 4, 2021