Otro récord para Tom Brady: Su tarjeta de novato es la más costosa de la historia

Aún en postemporada, Tom Brady sigue rompiendo marcas; en esta ocasión fue por una imagen coleccionable de cuando era novato, ya que un aficionado la compró en una subasta y pagó la cantidad más grande de la historia para una tarjeta de fútbol americano, según anunció PWCC Marketplace este jueves.

James Park, el CEO de FitBit, quien es un gran aficionado de los New England Patriots, compró esta tarjeta 2000 Playoff Contenders Championship, con calificación 8 de 10, por $1.32 millones de dólares.

“Yo he vivido en Boston durante 10 años y soy un gran aficionado de Brady. Esa última victoria de Super Bowl fue un acontecimiento increíble. Yo amo coleccionar tarjetas desde que era niño. Dado el estatus de Tom como el GOAT sin discusión del futbol americano, es una pieza importante de la historia de los deportes y estoy muy emocionado de tener 1 de las 100 tarjetas de novato de Brady“, comentó a PWCC Marketplace el nuevo dueño.

There was some controversy about the Tom Brady card that sold last night because a photoshopped picture of a different card was used in a press release.

The buyer, FitBit CEO James Park, sent me this picture of the card he purchased which should clear up any confusion. pic.twitter.com/tg28XYJFc5

— Tom VanHaaren (@TomVH) March 5, 2021