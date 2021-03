Amanda Gorman revela que fue seguida por un guardia de seguridad que dijo que parecía ‘sospechosa’

Amanda Gorman, la poeta que ganó elogios por su actuación en la inauguración de Joe Biden, contó que un guardia de seguridad la siguió a su casa quien supuestamente afirmó que parecía ‘sospechosa’.

Dijo que el incidente, ocurrido la noche de este 5 de marzo, fue emblemático de ‘la realidad de las chicas negras’ en Estados Unidos, en la que ‘un día te llaman ícono’, pero al día siguiente te consideran una amenaza.

“Un guardia de seguridad me siguió en mi camino a casa esta noche. Me preguntó si vivía allí porque ‘pareces sospechosa’. Mostré mis llaves y llamé a mi edificio. Se fue, sin disculpas”, manifestó Gorman en Twitter y también en Instagram.

“En cierto sentido, tenía razón. YO SOY UNA AMENAZA: una amenaza a la injusticia, a la desigualdad, a la ignorancia. Cualquiera que diga la verdad y camine con esperanza es un peligro obvio y fatal para los poderes fácticos”, expresó en un tuit posterior.

