Crece el escándalo contra la youtuber mexicana YosStop, acusada de pornografía infantil

Ryan Hoffman, hermano de la youtuber mexicana Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop reaccionó a la denuncia por el delito de posesión y difusión de pornografía infantil que hay en contra de ella.

En una entrevista con “De Primera Mano”, el también influencer dijo que apenas se había enterado de lo que estaba pasando con su hermana debido a un mensaje que alguien le envió por WhatsApp.

“Me enteré apenas ayer en la noche, no me enteré por estar en las redes, la verdad alguien me escribió en WhatsApp ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana? Nada más métete a Twitter’”, contó Ryan.

Ryan Hoffman detalló que en Twitter se enteró de todo lo que estaba pasando, lo cual lo sorprendió mucho. “En cuanto me enteré , me saqué mucho de onda y no sé que te puedo decir del tema, no estoy muy informado”.

En ese sentido, Ryan contó que habló con su hermana para ver cómo se encontraba respecto a este tema y para ofrecerle su apoyo “en lo que necesitara”.

“Le hablé a mi hermana para ver si estaba bien, como cualquier hermano y me dijo que estaba bien, que no me preocupara y que iba a revisar qué onda con este tema con sus abogados, que lo iba a revisar”, agregó.

Por último, Ryan Hoffman habló sobre los videos que son publicados en YouTube, como el de su hermana que es de 2018 con el cual se le acusa, y explicó que no siempre se tiene la misma forma de pensar.

“Como el video de mi hermana que es de 2018, el problema es que hay cosas grabadas, están en Internet, pues yo me pongo a ver mis videos de hace cinco años y toco temas que no tocaría ahorita, no es lo mismo el Ryan de 2015, porque antes el contenido me lo premiaban y ahora me lo restringen”, detalló.

La denuncia interpuesta contra la youtuber YosStop incluye también a Patricio “A”, Carlos “R”, Julián “G”, Axel “A” y Nicolás “B”, quienes fueron acusados por violación equiparada, todos los delitos cometidos en contra de la joven identificada como Ainara “S” quien era menos de edad al momento en que ocurrieron los hechos.

La querella fue presentada por el bufete jurídico Shütte y Delsol Gojon Abogados y compartida por Abogadas Organizadas ITAM en Twitter para exigir justicia por la víctima.

La acusación señala que la agresión a Ainara ocurrió e 25 de mayo de 2018, cuando la adolescente, quien entonces tenía 16 años de edad, acudió a una fiesta en el domicilio de Axel “A”. En dicho evento ingirieron bebidas alcohólicas, lo que provocó que la joven “tuviera una alteración evidente de los sentidos”.

Durante la reunión, Carlos, Julián, Axel y Nicolás se aprovecharon de la condición de la joven e introdujeron una botella de champagne en sus partes íntimas.

Además, los involucrados documentaron en un video lo ocurrido y lo divulgaron en redes sociales y con conocidos.

“La difusión del video tuvo un gran impacto en la psique, libertad y esferas personales de Ainara quien fue víctima de bullying y ataques constantes. Entre estos, se vio envuelta en una pelea que también fue videograbada y que se hizo viral”, detalló Shütte y Delsol Gojon Abogados por medio de un comunicado.

La grabación llegó a manos de la youtuber y lo narró en un video llamado “Patética Generación”, en que además de mencionar la agresión admite que lo reprodujo y conservó.

La víctima decidió alzar la voz y tomar acciones legales luego de año y medio de terapia.

Después de la difusión del caso, usuarios de redes exigieron justicia para la víctima a través de los hashtags “Nosotras con Ainara”, “Yo con Ainara” y “Justicia para Ainara”.

