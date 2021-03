VIDEO: Racista insulta a mujeres indígenas y les pide volver en el bote que llegaron

Un racista agredió verbalmente a un par de mujeres indígenas en Kelowna, Columbia Británica, en Canadá, tras una discusión porque no se quiso hacer cargo de los daños que presuntamente les hizo a su vehículo. “Vuelvan de donde vinieron, vuelvan en el bote donde demonios vinieron“, les dijo.

Todo comenzó cuando las afectadas le comentaron que habían abollado su vehículo, a lo que el sujeto y su pareja se negaron, pues argumentaron que cuando ellos llegaron al aparcadero, el auto no estaba.

Racist asshole in Canada damages an Indigenous person's car and tells them to "go back to where they came from" pic.twitter.com/BVfEazW2vq

