El misterioso viaje de Trump a Nueva York

El expresidente Donald Trump está en Nueva York. Arribó a su torre en la Quinta Avenida el domingo por la noche, donde estará al menos dos días.

No queda claro el motivo del viaje del exmandatario, pero ocurre cuando la investigación del fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, avanza luego de tener acceso a los reportes de impuestos y financierso del republicano.

Se trata de la primera visita de Trump a su ciudad natal –recordemos que nació en Queens– desde que salió de la Casa Blanca.

El exmandatario viaja sin su esposa Melania ni su hijo Barron, con quienes ahora reside en Palm Beach, Florida.

El NYPD aumentó la vigilancia en la Torre Trump, en la Quinta Avenida, la cual se había relajadado tras terminar el mandato del expresidente.

Tighten security around #TrumpTower following Trump arrival in New York.Trump arrived in New York last night amid tight security last night for the first time since leaving the White House and surrounded by the city's secret service and police forces.#Trumpfear to assassinate? pic.twitter.com/G4FyNCrv6U

— tavasoli kazem (@TavasoliKazem) March 8, 2021