El Trump dorado que causa sensación en CPAC fue hecho en México y se vende en $100,000

El artista Tommy Zegan, quien vive en México, es el creador de la estatua dorada del expresidente Donald Trump que causa sensación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Dijo a Politico que tardó seis meses en crear la figura de 200 libras con la ayuda de tres hombres en su ciudad natal de Rosarito.

La hizo con fibra de vidrio y la pintó en cromo antes de transportarla a CPAC este fin de semana en Orlando, Florida, donde pretende venderla en $100,000 dólares.

Zegan reconoció ser un fan de Trump, pero dijo que siempre fue así.

“Yo no era un gran partidario de Trump cuando se postuló”, dijo Zegan. “Quiero decir que voté por él, porque no iba a votar por Hillary (Clinton). Así que voté por él, pero realmente no me importaba”.

Las imágenes de la estatua dorada por los pasillos del inmueble donde se desarrolla el CPAC se volvieran virales, haciendo alusión a que representaba una imagen, la del becerro de oro en el Antiguo Testamento.

A golden statue of Trump is as good a summary of CPAC as one could possibly make. pic.twitter.com/tW0zFobjyh — Josh Jordan (@NumbersMuncher) February 26, 2021

Zegan rechazó que esa fuera su itención.

“(Es) Trump y su varita mágica”, dijo. “Conozco la definición bíblica de un ídolo. Esto no es un ídolo… Esto es una escultura”.

La idea original del escultor era llevar su obra a Mar-a-Lago para el cumpleaños de Trump el año pasado, pero tuvo problemas con la seguridad.

Ahora afirma que ha estado en contacto con la asistente ejecutiva de Trump, Rhona Graff, sobre la posibilidad de colocar una versión de acero inoxidable de la estatua en una futura Biblioteca Presidencial de Trump.

El expresidente Trump dará un discurso este domingo en el CPAC.