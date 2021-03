En KU aseguran que Les Miles, el entrenador acusado de acoso, fue investigado antes de ser contratado y no hubo alertas, reportan

Luego del escándalo que se desató en el fútbol americano colegial por el caso de Les Miles, quien fue señalado por acosar a sus estudiantes y pedir empleadas “rubias”, “bonitas” y con “senos grandes” cuando era el coach de LSU en el 2013, surgió nueva información y tiene que ver con la investigación de sus antecedentes que realizó la KU (donde trabaja ahora con los Jayhawks) antes de su contratación.

Desde el fin de semana pasado, el entrenador fue puesto en licencia administrativa, ya que USA Today revelara un estudio de un bufete de abogados que lo señaló, aunque poco después el abogado de Miles reveló los resultados antiguos de la investigación de otro bufete, donde se argumenta su inocencia.

Pues bien, ahora CBS se dio a la tarea de entrevistar a un funcionario escolar de alto rango en KU que no quiso ser identificado debido a la naturaleza delicada de los procedimientos y a la investigación en curso. La fuente aseguró que antes de su contrato, en el 2018, sí hubo una investigación, pero ninguna alerta sobre el supuesto comportamiento inadecuado del coach.

“Hicimos verificaciones de antecedentes. Hicimos todo ese tipo de cosas. Hablamos con la gente sobre Les y lo que estaba haciendo. Nadie dio ningún indicio de esto. Sin investigaciones, sin informes, sin nada. Cero“, explicó.

Kansas insists it vetted ex-LSU coach Les Miles properly with no red flags on hiring background checks – https://t.co/Do0GY2YbwU https://t.co/RwlGS3udeY

Mientras el asunto se esclarece, Jeff Long, el director deportivo de KU, envió el viernes por la noche un comunicado anunciando que ponían en licencia administrativa al entrenador del equipo, debido a la seriedad con la que tomaban estos casos en la universidad, pese a que estas denuncias fueron realizadas antes de su llegada a Kansas.

Cuando estuvo en LSU, de 2005 a 2016, Miles se consolidó como uno de los entrenadores más populares y exitosos en el fútbol universitario, lo que llevó a los Tigers a 114 victorias y apariciones en juegos de campeonato nacional, tanto en 2007 como en 2011, siendo ganador del primero.

BREAKING: Les Miles on leave as Kansas football coach after investigation at LSU (via ⁦@USATODAY⁩) https://t.co/aJMxJKiqYS

— Harrison Golden (@harrisongolden) March 6, 2021