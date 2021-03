Mujeres exigen aprobar $13 millones para dar seguro médico temporal a indocumentadas en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Falta menos de un mes para que se defina el Presupuesto del Estado de Nueva York para el próximo año fiscal, y una de las grandes exigencias que sigue haciendo la comunidad inmigrante, tanto al gobernador Andrew Cuomo, como a la Legislatura Estatal, es que se apruebe la ley de cobertura médica para todos, sin importar el estatus migratorio.

Ese es el clamor que este lunes, en medio del Día Internacional de la Mujer, manifestaron al unísono decenas de mujeres, activistas e inmigrantes, quienes se pararon frente a la oficina de la Gobernación de Nueva York, en Manhattan, para pedir que no las dejen a un lado. Ni a ellas ni a sus familias.

Las manifestantes exigieron que por ley, sean amparadas con protecciones que permitan, no solo tener la seguridad de cobertura de salud cuando lo necesiten, sino que además aquellas personas afectadas por el COVID-19, de manera desproporcionada, puedan acceder a seguimiento médico por las secuelas que les ha dejado el coronavirus.

En concreto, piden la aprobación de los proyectos de ley ‘A1585′” de la Asamblea estatal y ‘S2549′ del Senado, que crea un plan financiado por el Estado, por $13 millones, con el que se proporcionaría seguro médico temporal a aquellos neoyorquinos con ingresos de hasta el 200% del nivel de pobreza federal, que están recuperándose del COVID-19, y que no son elegibles para un seguro médico, por su estatus migratorio.

“A mi me dio COVID en marzo y llamé al 911 para decirles que me estaba muriendo. Me tomaron los datos y me dijeron que me iban a llamar rápido para ayudarme, y hasta ahora, un año después, sigo esperando la llamada, y como no tengo seguro médico me dio miedo ir a un hospital y me tocó curarme sola con mis remedios caseros”, dijo la madre mexicana, originaria de Michoacán. “A mi se me han muerto ya como 50 personas entre familia y amigos, tengo secuelas por el COVID y solo pido un seguro para poder tratarme, pero Cuomo nos ha dejado a las mujeres como yo y a nuestras familias, en el abismo“.

Culpan por muertes de indocumentados

En la protesta también culparon a la Administración Cuomo por la muerte de más de 8,218 personas que fallecieron de COVID-19 y que no contaban con un seguro médico, la tercera parte de ellos eran indocumentados. Un informe de la organización ‘Families USA’ reveló que aproximadamente 1 de cada 3 muertes por coronavirus está relacionada con falta de seguro médico.

“Ya nos cansamos de las inequidades de salud, no solamente nos matan en las calles, sino que también nos está matando el sistema. Estamos hablando de que hay 8,218 vidas que se hubieran podido salvar, y nos los quitaron por culpa de un sistema de salud que privilegia a unos y deja morir a otros”, aseguró Jamie San Andrés, de la organización ‘Make the Road NY’.

La asambleísta estatal Jessica González-Rojas, quien estuvo presente en la manifestación, aseguró que es urgente que la Legislatura apruebe ya la ley de ayuda de seguro médico para todos.

“En esta pandemia los indocumentados han tenido cero de ayuda y esta legislación daría salud a todos los indocumentados afectados por COVID, hombres y mujeres, aunque debemos decir que las mujeres son las más afectadas“, dijo la asambleísta, quien agregó que actualmente las mujeres llevan la peor parte.

“Somos madres, somos padres, tenemos que cuidar a las familias, cuidar a la comunidad, no tenemos trabajos bien remunerados y las mujeres están haciendo malabares con toda su vida. Las mujeres perdieron el 57% de los trabajos“, agregó la política de Queens, quien pidió a los líderes de la Asamblea y el Senado aprobar la ley de seguro médico.

Theresa Thanjan, de la organización ‘New York Inmigration Coalition’ denunció que hay casos en los que mujeres indocumentadas que fueron a los hospitales a recibir atención por COVID-19, sin tener seguro médico, fueron dadas de alta de manera apresurada y no recibieron atención completa

“Queremos que sean protegidas. Ellas están en peligro de quedarse por fuera de la respuesta médica si no se aprueba esta ley. Es inconcebible que estén pasando por esto, y que sean descuidadas cuando nos están entregando todo como trabajadoras en primera línea”, dijo la activista, quien destacó que muchas mujeres sufrieron con el COVD-19 secuelas como ahogo, dolores y daños a órganos vitales, y merecen ayuda.

El Diario solicitó comentarios, pero todavía ni la Gobernación ni el Senado estatal se habían pronunciado sobre los reclamos de las mujeres.