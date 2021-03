Kamala Harris comparte por Twitter guía sobre cheques de $1,400 y otras ayudas en plan de estímulo firmado por Biden

La vicepresidenta Kamala Harris compartió por Twitter este jueves la guía sobre el “Plan de Rescate Estadounidense” aprobado en el Congreso que incluye los cheques de estímulo de $1,400 que serían enviados en los próximos días a millones de estadounidenses.

El tuit contiene un enlace a la página en el sitio web de la Casa Blanca en la que se detalla el contenido del nuevo paquete de estímulo firmado por el presidente Joe Biden este jueves.

The American Rescue Plan has passed, but what does that mean for you? Find out here: https://t.co/jksYhDbWc1

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 11, 2021