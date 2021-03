Wilfried Zaha se cansó de arrodillarse contra el racismo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Wilfried Zaha, el atacante del Crystal Palace, reapareció este sábado en la Premier League en el duelo de su equipo contra el West Bromwich y se convirtió en noticia, luego de que no se arrodilló en el acto contra el racismo que ya forma parte del protocolo antes de cada partido en el fútbol inglés.

De esta forma se convirtió en el primer futbolista que no se arrodilla durante estos momentos, debido a que no piensa que eso marque diferencia, puesto que los abusos racistas no se han detenido.

“Por qué debería arrodillarme para demostrar que importamos. Siento que arrodillarse se ha convertido en parte de una rutina y en este momento da igual porque seguimos recibiendo abusos racistas. Respeto a mis compañeros si quieren seguir arrodillándose antes de cada partido”, dijo en una entrevista reciente.

📹 Wilfried Zaha 🇨🇮, jugador del Crystal Palace, rompe la costumbre y no se arrodilla por el Black Lives Matter 🗣️ “No importa si me arrodillo o no, no va a cambiar la situación. Seguimos recibiendo abusos” 👇 pic.twitter.com/VD6tb3SeVN — El Gráfico (@elgraficoweb) March 13, 2021

Zaha, quien volvió a la titularidad con su equipo tras una lesión, es el único jugador de la liga que se ha mantenido de pie mientras el resto se hinca. Lo hizo este sábado sobre el césped del estadio Selhurst Park de Londres en la ceremonia previa al encuentro entre el Crystal Palace y el West Bromwich.