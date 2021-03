Clientes de los bancos Chase y Wells Fargo tendrán el tercer cheque de estímulo hasta mediados de la siguiente semana

Los clientes de algunos bancos que esperan tener el tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares este fin de semana podrían tener que esperar un par de días más.

Si bien los funcionarios del Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos dijeron que la última ronda de pagos de estímulo comenzaría a depositarse en cuentas bancarias este fin de semana, Chase y Wells Fargo dijeron que sus clientes más bien tendrán un depósito a mitad de semana.

“Esperamos que los pagos de estímulo electrónicos estén disponibles en las cuentas elegibles de Chase tan pronto como el miércoles 17 de marzo de 2021”, anunció Chase en su sitio web.

Por otro lado, Wells Fargo tuiteó: “Los clientes que son elegibles para recibir el depósito directo de su pago de estímulo pueden esperarlo tan pronto como el 17 de marzo de 2021“.

As part of the American Rescue Plan Act of 2021, the federal government is providing stimulus payments to eligible recipients. Eligibility criteria differs from prior rounds of stimulus payments. Learn about eligibility and payment amounts: https://t.co/cigbLdamHq

— Wells Fargo (@WellsFargo) March 12, 2021