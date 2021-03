Dos niñas apuñaladas por adolescentes en el Metro y calle de Nueva York

Una adolescente de 14 años que sacó una pistola Taser fue apuñalada en el pecho por otra joven de 18 años en una estación del Metro en Brooklyn la noche del sábado, durante una discusión. Una situación similar se presentó al día siguiente en Elmhurst, Queens.

La lesionada en Brooklyn fue llevada a Hospital Brookdale en condición estable y la policía estaba tratando de encontrar a su atacante. El incidente comenzó con un acalorado intercambio verbal poco después de las 6 p.m. en la escalera de la estación Sutter Avenue-Rutland Road de la línea 3 en Brownsville, según NYPD.

Luego, la menor de las dos sacó una pistola Taser y trató de sorprender a la otra, quien respondió con un cuchillo, apuñalando a la víctima en el pecho. Seguidamente huyó de la escena con un grupo de entre ocho y diez personas, según la policía.

La estación fue temporalmente cerrada mientras la policía realizaba una investigación la noche del sábado. La MTA informó por Twitter alrededor de las 8 p.m. que los trenes pasaban por alto debido a la actividad policial y se activó un servicio de autobús cercano.

“Esta parte de Brooklyn no está bien”, comentó Bruce Lyle (48) al New York Post en la parada. “Esa estación tiene muchos delitos (con) adolescentes (…) son días oscuros “.

En Queens, al día siguiente una niña de 12 años fue cortada en la cara por el novio de una ex amiga durante una pelea, alrededor de las 6:30 p.m.

Las amigas estaban discutiendo el domingo en la esquina de 90th Street y Justice Avenue, cerca del Queens Place Mall, cuando el novio de una de ella sacó un cuchillo e hirió a la otra, según la policía.

La llevaron al Elmhurst Hospital Center en condición estable. No se realizaron arrestos de inmediato, informó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

3 trains are bypassing Sutter Av-Rutland Rd in both directions while NYPD conducts an investigation at that station.

For service to/from Sutter Av-Rutland Rd, use nearby B14 or B15 bus service.

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) March 14, 2021